Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два автомобиля извлекли из под завалов на месте взрыва в СТО

С места происшествия также вынесли 16 газовых баллонов.

Фото : пресс-служба ДЧС Костанайской области19 июня 2019, 14:17

В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили итоги работ по ликвидации последствий взрыва на СТО в Костанае, передает Zakon.kz.

Инцидент случился 17 июня в 12.00 в двухэтажном здании СТО на пересечении улиц Баймагамбетова – Лермонтова. В результате пожара пострадали 7 человек, 4 из них госпитализированы.

- Пожар произошел в результате скопившегося газа в помещении установки газобаллонного оборудования, в результате чего произошло 90 % обрушение здания с последующим возгоранием. В ходе тушения пожара и разбора завалов эвакуировано 16 газовых баллонов объемом 60 литров, также из под завалов обнаружено и извлечено 2 автомобиля. В оперативно – спасательной работе было задействованы 95 человек и 19 единиц техники, - сообщили в ДЧС.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты