Два автомобиля извлекли из под завалов на месте взрыва в СТО

С места происшествия также вынесли 16 газовых баллонов.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили итоги работ по ликвидации последствий взрыва на СТО в Костанае, передает Zakon.kz.

Инцидент случился 17 июня в 12.00 в двухэтажном здании СТО на пересечении улиц Баймагамбетова – Лермонтова. В результате пожара пострадали 7 человек, 4 из них госпитализированы.

- Пожар произошел в результате скопившегося газа в помещении установки газобаллонного оборудования, в результате чего произошло 90 % обрушение здания с последующим возгоранием. В ходе тушения пожара и разбора завалов эвакуировано 16 газовых баллонов объемом 60 литров, также из под завалов обнаружено и извлечено 2 автомобиля. В оперативно – спасательной работе было задействованы 95 человек и 19 единиц техники, - сообщили в ДЧС.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!