Более 700 тысяч жителей Туркестанской области обеспечат электроэнергией

Помимо этого, в городе Кентау построят очистные сооружения, что в свою очередь это позволит устранить вредные запахи и улучшить экологию города.

19 июня исполняется ровно год со дня подписания Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаевым исторического Указа об образовании Туркестанской области, областным центром которой стал город Туркестан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

За столь короткий срок область смогла достичь немалых успехов. К примеру, решаются вопросы строительства и подведения инженерной инфраструктуры, в том числе обеспечения населения питьевой водой, газо-, тепло- и электроснабжением. На сегодня уже решен вопрос газификации 78 населенных пунктов. За последние два месяца природный газ подвели к 30 населенным пунктам, где порядка 45 тысяч человек получили доступ к голубому топливу. Наряду с газоснабжением населения, на системной основе проводится работа по обеспечению населения электроэнергией. Ведется строительство подстанции 220 кВ "Кызыласкер" в Келесском районе. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год. В результате 709 тыс. жителей Сарыагашского, Келесского и Мактааральского районов, а также объекты промышленности и сельского хозяйства будут обеспечены качественной и стабильной электроэнергией.

Вместе с тем, в целях обеспечения городского населения и новых объектов устойчивым и бесперебойным электроснабжением запланировано строительство трех подстанций. В частности, - это подстанция 220/110/10 кВ "Орталық" и 2 подстанции на 110 кВ, а именно 110/10кв "Яссы" и 110/135/10 кВ "Солтүстік".

Кроме того, по итогам текущего года охват централизованной системой водоснабжения составит в городах – 97,2% в сельских населенных пунктах – 80,4%. Также, начата работа по обеспечению жителей областного центра чистой питьевой водой, данный показатель запланировано довести до 83,0%.

Помимо этого, в городе Кентау построят очистные сооружения, что в свою очередь это позволит устранить вредные запахи и улучшить экологию города. В то же время, в ближайшие два года в городе модернизируют системы теплоснабжения, а также отремонтируют 30 многоэтажных жилых домов.

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