Краеведение: какие чувства воспитывают в школьниках Казахстана

Предмет появился в школьной программе в рамках проекта "Туған жер", предложенного Первым Президентом РК.

Новый предмет "Краеведение" начали преподавать по обновленному содержанию образования во всех школах Казахстана с 5 по 7 класс, он разработан в рамках проекта "Туған жер", предложенного Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Каждый учебник включает знания на стыке 4 предметов - истории Казахстана, казахской литературы, географии и музыки. Ранее в Казахстане такого учебника не было. Заместитель главного редактора "Алматы кiтап баспасы" Альмира Сужикова рассказала корреспонденту Zakon.kz о ценности "Краеведения" для подрастающего поколения и важности знаний о родном крае.

- Насколько, по- вашему, значимо введение в школьную программу такого предмета, как "Краеведение"?

- Я считаю, что проект "Туған жер", инициированный Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, весьма значимый и своевременный. По поручению Елбасы, министерство образования и науки разработало учебную программу по новому предмету "Краеведению", Воплощением занялись крупнейшие издательства нашей страны. Мы подготовили учебники для 7 регионов. Это Алматинская, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Карагандинская области, а также Алматы и столица РК. По программе каждый регион изучает "Краеведение" по своему учебнику, поскольку главная задача предмета в том, чтобы учащиеся лучше знали свою малую родину.

- Сколько времени заняла подготовка к выпуску учебника по краеведению?

- Наш коллектив готовил учебник в течение года. Сроки были сжатые. 10 августа 2017 года было дано задание, и мы совместно с Министерством образования и науки, акиматами, авторами, за год подготовили и выпустили эти учебники, прошли 6-ступенчатую комиссию.

- Удалось ли вам для себя открыть что- то новое о нашей культуре, истории во время подготовки учебника? Если да, то какой самый уникальный факт можете назвать? В каком регионе было больше всего таких "открытий"?

- По знакомым всем нам школьным предметам материал дается в сжатом виде, с помощью учебника по "Краеведению" дети имеют возможность лучше изучить свой край, город, область, в котором они живут. Поколение, изучающее "Краеведение", продолжит развивать программу "Рухани жаңғыру" и задачи, поставленные в статье "Семь граней Великой степи". Во- первых, дети будут гордиться великими людьми своего родного края, знать все о самых важных сакральных местах малой родины и осознавать свою причастность к богатой истории родного края. А во-вторых, смогут обо всем этом рассказать приезжающим в нашу страну туристам. Мне, как издателю, все, о чем рассказывается в учебнике, было известно, но даже я с удовольствием узнала интересные детали об исторических, сакральных местах.

- Ученые из каких областей науки привлекались в качестве консультантов при составлении учебников?

- Нам помогли известные ученые: Корабаев, Кабылдинов, директора институтов, специалисты в области истории, археологи и литературы. Написанием алматинского краеведения, например, занимались 8 авторов во главе с ныне покойным академиком НАН Карлом Байпаковым. В Алматы над каждой из 4 областей знаний работали по два автора. Коллектив авторов формировали акиматы каждого региона из числа лучших педагогов и методистов каждого региона.

- Мы знаем, что готовится хрестоматия по "Краеведению". Расскажите, пожалуйста, чем она будет отличаться от учебника?

- Мы разработали хрестоматию, в отличие от учебника, она единая для всех регионов. Министерство образования и науки разработало методическую рекомендацию, согласно этому документу мы подготовили хрестоматию, состоящую из двух частей. Материалов собрали очень много для хрестоматии и учебника. Мы накопили определенный опыт по краеведению, в 2003 году выпустили первую книгу "Обряды и обычаи казахов", потом были издания, посвященные быту и культуре казахов, музыкальным инструментам, пословицам и поговоркам, выдающимся личностям, сегодня у нас насчитывается более 60 наименований книг. Поэтому нам было легко выпускать эти учебники, так как у нас много иллюстративных материалов, под рукой были все материалы, давали советы авторам, наши редакторы, методисты отработали. Поэтому особых трудностей не возникало. Направления те же остались, но очень много материалов пришлось использовать для хрестоматии, оформительская работа заняла много времени. Хрестоматия будет достойным изданием, которая будет интересна не только школьникам, но и их родителям.

- Насколько доступным для детей языком написан учебник?

- И учебник, и хрестоматия написаны так, чтобы детям было не просто все понятно, но также интересно. Мы прошли 6- этапную экспертизу, куда вошли и педагоги, и методисты, и ученые, и работники министерства, журналисты, блогеры.

- Какие качества, навыки, по- вашему, воспитывает в школьниках предмет "Краеведение"? Что старались донести до детей именно вы, как соавтор издания?

- Любовь к своей стране, патриотизм. Эти чувства возможно воспитать благодаря таким предметам, как "Краеведение". Школьники лучше узнают свою Родину, понимают, что Казахстану тоже есть, чем гордиться, поймут, какой вклад вносит Казахстан в мировую культуру, какие у нас богатые традиции. Обо всем этом интересно и познавательно рассказывает предмет "Краеведение"

- В каких классах сейчас изучается "Краеведение"?

- Учителя четырех предметов - истории Казахстана, географии, музыки и казахской литературы, в 5, 6 или 7 классе, в свой календарно- тематический план, помимо основной программы, обязательно должны вносить предписанное количество часов краеведения. То есть, в 5 классе в рамках краеведения изучается 4 часа по истории родного края, 1 час по музыке, в 6 классе 4 часа отведено на историю, 2 на литературу и 1 на музыку, в 7 классе изучается 4 часа истории, 2 часа литературы и 2 часа географии. Это дает возможность каждому педагогу шире преподать свой предмет ученикам.

Альберт Ахметов



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