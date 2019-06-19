Изысканный дворник умилил пользователей Казнета

Оказалось, что он трудится в Департаменте юстиции.

Фотография дворника, сделанная на бегу жителем Костаная, вызвала бурю эмоций у пользователей группы "КН" ВКонтакте. Журналисты решили познакомиться с колоритным дворником, передает Zakon.kz.

На фото прохожего был запечатлен Сергей Бош - дворник, одетый в черную шляпу, белые перчатки, а в руках у него был совочек.

фото: Дмитрия Моргунова

Казахстанцев умилил этот образ. Они благодарили неизвестного человека на снимке за красоту и эстетику, которую он несет в мир, и очень хотели узнать о нем подробности.

Поиск необычного дворника был недолгим. Оказалось, что он трудится в Департаменте юстиции по адресу Майлина, 2/2. И работает там уже 9 лет. Здание переходило из одних рук в другие, а Сергей Анатольевич не изменял своему второму дому.

- Тяга красиво и стильно одеваться была с молодости. Не пропало желание и по сей день. Никто ничего не прививал. Само как-то получилось, - смущаясь рассказывает Сергей Анатольевич. - Вот иду на днях по улице и вижу великовозрастную мамашу в рваных джинсах от колена до босоножек - ведет ребенка. Понимаю, 15-летние школьницы, но ты же женщина в годах, ну некрасиво же это, думаю про себя. Должен же быть какой-то стиль, одеваться нужно аккуратнее.

У самого модника костюмов больше десятка. Среди них выделяет цыганский, костюм ковбоя, очень нравится набор джентльмена. Тот, в котором его и сфотографировал прохожий и прислал фото в редакцию.

- Недавно подметаю территорию около Департамента, подъезжает БУС, а в нем мужчины. Смотрели, смотрели, а потом один выглядывает и кричит: "Дядька, классно выглядишь!" Я только улыбнулся. А когда отъезжали, то снова не сдержался и на прощание крикнул: "Ты молодец! А молодежь так не ходит!" "Конечно, не ходит!" - крикнул я ему в ответ.

Свои костюмы модник надевает в зависимости от погоды. Когда дождь, то его можно увидеть в кожаном плаще из Германии, в шляпе с широкими полями, а на шее шарф с надписью "Бавария". Когда тепло и солнечно, в ход идет набор цыгана.

Удивительный не только внешний образ 60-летнего Сергея Боша, но и его жизнь. Сергей Бош - коренной костанаец. Многие годы работал в сфере строительства. Строил ЦУМ и гормолзавод, многие годы работал слесарем, занимался даже челночным бизнесом. Несколько лет назад он со своей семьей уехал на ПМЖ в Германию, а когда родители заболели и за ними надо было досматривать, бросил все и вернулся на родину. Родителей сейчас уже нет в живых, Сергей Анатольевич живет один.

В Департаменте юстиции Сергея Анатольевича ценят. Когда начинается пора субботников, то здесь даже не переживают, их территория чистая в любое время. А на днях всем коллективом департамента справили ему юбилей и преподнесли именинный торт, сделали совместное фото с руководством.

- Так что уважают меня здесь. Очень хорошо относятся. Приятно все это. Да и до пенсии всего три года осталось, что уже менять, - сказал Сергей Бош.

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