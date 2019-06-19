Подался в бега. Насильника поймали в Алматинской области

Подозреваемый разыскивался с декабря 2018 года после того, как скрылся, находясь под подпиской о невыезде.

В Алматинской области на отдаленном отгонном участке полицейские задержали 31-летнего мужчину, числившегося в розыске по подозрению в изнасиловании, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Скрывавшийся от правосудия мужчина был задержан полицейскими Сарканского района и помещен под стражу в изолятор временного содержания. Подозреваемый разыскивался с декабря 2018 года после того, как скрылся, находясь под подпиской о невыезде.

- Задержанный подозревается в изнасиловании 35-летней жительницы города Саркана, которая обратилась в полицию с официальным заявлением. На время досудебного расследования подозреваемый, находившийся под подпиской о невыезде, подался в бега. На днях его местонахождение было установлено на отдаленном отгонном участке, расположенном в степной зоне. Вчера он был задержан и доставлен в районный отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Материалы расследования направлены в суд.

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