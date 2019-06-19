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За получение взятки осуждены аким Зерендинского района и его заместители

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин19 июня 2019, 17:27

Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении акима Зерендинского района Мустафина М., а также его заместителей Жакупова К. и Мукашева Э, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Указанные лица получили от директоров частных компаний взятки в сумме 3 млн тенге, 2 лошадей и 3 голов КРС общей стоимостью 1,5 млн тенге за продление срока аренды земельного участка и непринятия мер по посеву зерновых культур на не принадлежащем им участке.

19 июня т.г. приговором Зерендинской районного суда Мустафин осужден к 3 годам лишения свободы, Мукашев к 1 году 6 месяцам лишения свободы, Жакупов к штрафу в размере 4 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.


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