Казахстан получил право голоса в исполкоме Азиатской конфедерации триатлона

Казахстанская федерация триатлона активизирует свою деятельность в азиатском регионе.

В Кенджу (Южная Корея) прошел ежегодный конгресс Азиатской Конфедерации Триатлона (ASTC) при участии представителей 35 национальных федераций, входящих в состав ASTC, передает Zakon.kz.

Во время конгресса были подведены итоги работы ASTC за 2018 год. Так же были проведены выборы в Исполнительный совет и другие комитеты международного органа. Каждая национальная федерация выдвинула кандидатуру из числа своих представителей, среди которых была и команда Казахстанской федерации триатлона.

По итогам голосования президент Центрально-Азиатской Ассоциации Триатлона (САТА), вице-президент Казахстанской Федерации Триатлона (КФТ) и глава Алматинской федерации триатлона Галимжан Есенов избран в исполнительный совет ASTC с правом голоса. Таким образом, Галимжан Есенов будет представлять интересы казахстанского триатлона и принимать непосредственное прямое участие в решении важных вопросов касательно деятельности ASTC.

Также генсек КФТ Максим Крят был избран в Комитет тренеров ASTC (Coaching Committee) , ответственный секретарь КФТ Айнагуль Такеева была избрана в Комитет аудита ASTC (Audit Committee), директор по маркетингу КФТ Акмарал Еспенбетова в Комитет продвижения (Promotion Committee), а SMM менеджер КФТ Айдана Кребаева в Комитет информации (Information Committee).

Отныне можно с уверенностью сказать, что КФТ продолжит активную деятельность не только внутристраны, но и во всем азиатском регионе.

Сейчас сборная РК по триатлону с 13 июня находится на учебно-тренировочных сборах в Кенджу по приглашению Федерации триатлона Южной Кореи. А в эти выходные примут участие в Чемпионате Азии по триатлону, где будут разыграны важные очки, входящие в зачет олимпийского квалификационного рейтинга.

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