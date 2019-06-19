Житель Уральска задержан за езду с фальшивыми автономерами

В регионе проводится отработка.

Жителя Уральска, который ездил с подложными государственными номерными знаками, задержали в ходе ОПМ "Борышкер", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

В целях поддержания принципа нулевой терпимости и неотвратимости наказания ко всем видам правонарушений, допущенные гражданами, и не исполнявших вынесенные постановления о наложении административного штрафа в добровольном порядке, на территории Западно-Казахстанской области с 18 по 28 июня текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятия "Борышкер".

К злостным неплательщикам уполномоченными органами будут приняты меры по взысканию штрафов в принудительном порядке, путем взимания с заработной платы, стипендии или иных доходов, а также наложены аресты на транспортные средства.

Граждан призывают оплачивать наложенные штрафы в течении семи суток в порядке сокращенного административного производства, то есть 50 % от общей суммы штрафа.

Наличие штрафов, предписаний о необходимости уплаты штрафов, зафиксированные техническим средствами, работающими в автоматическом режиме, можно проверить на сайте WWW.egov.kz и qamqor.gov.kz, либо обратиться в специализированный ЦОН по адресу: г. Уральск, ул. Жангирхана, 160.

В первый день оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции с помощью передвижного комплекса "Автоураган" были выявлены лица, которые не оплатили административные штрафы. В ходе рейда были посещены 45 адресов должников в Уральске. 13 гражданам были выданы уведомления об уплате штрафов.

В ходе ОПМ в Уральске была задержана автомашина Mercedes Benz под управлением жителя Уральска, который ездил с подложными государственными номерными знаками. Кроме этого у него имелось два нарушения ПДД: проезд стоп-линии на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости. Сумма штрафа составляет 20200 тенге. Также ему грозит административная ответственность за установку и управление транспортным средством с подложными государственными номерными знаками. Автомашина водворена на спецавтостоянку.

Мероприятие "Борышкер" продлится до 28 июня.

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