Экологический меморандум заключили в Павлодарской области

Аким области Булат Бакауов отметил важность создания Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Документ о сотрудничестве подписали павлодарский областной акимат и Ассоциация экологических организаций Казахстана, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В Доме дружбы состоялось заседание областного общественного совета, где обсудили экологическую обстановку в регионе. Аким области Булат Бакауов отметил важность создания Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

- На днях Указом Главы государства было сформировано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, которое сосредоточило в себе функции и полномочия в части реализации государственной политики охраны окружающей среды, - отметил Булат Бакауов. – На мой взгляд, это очень правильное решение. Поскольку пребывание в одном министерстве сфер экологии и энергетики создавало конфликт интересов. Таким образом, весь комплекс задач в области охраны природы и рационального использования природных ресурсов охвачен одним ведомством.

Участвовавшая в качестве гостя председатель ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева рассказала о работе своей организации и отметила достижения Павлодарской области в сфере экологии и рационального использования ресурсов. Так, по ее словам, реализация в регионе двух из четырех проектов по энергосбережению в Казахстане – хороший результат. Руководитель областного управления экологии Данияр Алиев в свою очередь отметил рост объемов выбросов в атмосферу и перечислил причины, которые привели к этой ситуации.

- За последние годы отмечается рост объема загрязняющих выбросов в атмосферу, - говорит Данияр Алиев. – Это связано с ростом производственных показателей на предприятиях. Так, за последние три года на ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" на 211 % выросла выроботка электроэнергии, на АО "ЕЭК" - на 15,4 %. Также в связи с ухудшением качества перерабатываемого боксита на 60 % наблюдается увеличение валовых выбросов на АО "Алюминий Казахстана".

По мнению Данияра Алиева, решить эту проблему поможет внедрение современных стандартов эмиссии в окружающую среду по аналогии со странами ОЭСР. Также во время заседания прозвучало предложение по делегированию полномочий по установлению лимитов на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в компетенцию областных маслихатов. В завершение аким области Булат Бакауов и председатель ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева подписали меморандум о сотрудничестве.

Айбек Жуматов

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