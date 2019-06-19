Обрушение облицовки прокомментировали в акимате Алматы

Наружную часть, полностью фасад берет на себя компания застройщик.

Аким Алмалинского района Алматы Беккали Торгаев прокомментировал ситуацию с обрушением облицовки дома в ЖК "Панорама", передает МИА "Казинформ".

В Сети появилось видео обрушения части облицовки многоэтажного жилого дома ЖК "Панорама". Ситуацию прокомментировал аким Алмалинского района Беккали Торгаев.

- То, что вчера произошло, уже ночью разобрались. Сегодня управляющая компания совместно с застройщиком все согласовали. В течение двух недель компания Exclusive строй полностью приведет в порядок, утепление сделает. Наружную часть, полностью фасад берет на себя компания застройщик. Эта проблема решится. Она не должна ложиться на жителей, - прокомментировал Беккали Торгаев.

Он отметил, раз жилой объект был введен в эксплуатацию, то он соответствовал всем требованиям.

- Если есть детали, либо что-то неправильно сделано, там и технадзор, это другой вопрос которым будет заниматься ГАСК. Моя задача была обеспечить там чистоту, убрать, чтобы безопасно было, - подчеркнул аким.

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