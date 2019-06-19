Транспортные полицейские Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы приграничного сотрудничества

Встреча состоялась в г. Нур-Султане.

19 июня в г. Нур-Султане состоялась рабочая встреча руководства Департамента полиции на транспорте МВД РК и представителей Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Республики Узбекистан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

В ней принимали участие начальник Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Республики Узбекистан полковник Кадиров Д.Б., начальник отдела уголовного розыска ГУОБТ МВД РУ подполковник БазаровД.М.,командир Батальона по сопровождению пассажирских поездов ГУОБТ МВД РУ полковник Расулов Ф.А. и начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК полковник полиции Кабылов А.Ж., а также руководители ведущих служб Департамента.

Открывая встречу, АманжолКабылов отметил, что на протяжении многих лет Казахстан и Узбекистан выстраивают добрососедские отношения, опирающиеся на глубокие исторические корни, общие культурные ценности и тесные экономические связи, и сегодня выражают уверенность, что тесные дружеские и рабочие связи между транспортной полицией двух стран будут развиваться и крепнуть, в русле обеспечения стабильности и безопасности на авиа и железнодорожном транспорте.

В своем выступлении А. Кабылов подробно рассказал присутствующим о приоритетных задачах Департамента. Он также сообщил, что ежедневно по территории Казахстана транзитом через нашу республику следует – 9 пассажирских поездов узбекского формирования. Из Казахстана в Узбекистан следует 2 п/поезда. А также, ежедневно через международные аэропорта городов Нур-Султан и Алматы выполняют 4 авиарейса в направлении Ташкента. На сегодняшний день из Узбекистана в Казахстан железнодорожным и воздушным транспортом прибыло более 200 тысяч и убыло 105 тысяч граждан Узбекистана.

- В этой связи нам необходимо укреплять взаимодействие на этом участке, сама жизнь нас к этому подталкивает, - подчеркнул глава транспортной полиции нашей страны.

В свою очередь, начальник Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Республики Узбекистан полковник ДониёрКадировпоблагодарил казахского коллегу за возможность обмена положительным опытомДПТ МВД Республики Казахстан по обеспечению безопасности на транспорте и дальнейшей координации совместного сотрудничества при выполнении поставленных задач.

- Я убежден, что сегодняшняя наша встреча послужит платформой для поддержания и развития отношений между Главным управлением обеспечения безопасности на транспорте МВД Республики Узбекистан и Департаментом полиции на транспорте МВД РК в вопросах оперативно-служебной деятельности, - подчеркнул Д. Кадиров.

В ходе встречи особое внимание уделено урегулированию миграционных процессов. Сегодня вопросы нелегальной миграции в значительной степени связаны с такими вызовами и угрозами современности, как экстремизм.

Другой важной задачей является активизация совместных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по противодействию преступности на объектах оперативного обслуживания.

Стороны подчеркнули, что встреча была плодотворной и ее результаты очень важны для дальнейшего развития тесных взаимоотношений между транспортными полицейскими Казахстана и Узбекистана, а договор о стратегическом партнерстве отражает основные приоритеты долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в борьбе с преступностью на транспорте.

По итогам рабочей встречи была достигнута договоренность об активизации работы по противодействию экстремизму, наркопреступности, в том числе контрабанде наркотических средств, розыску лиц, скрывшихся от органов преследования, осуществлению обмена оперативно-значимой информацией о деятельности международных организованных преступных групп, по фактам хищений с подвижного состава.

В завершение встречи А.Кабылов вручил коллегам из Узбекистана юбилейные медали "Қазақстан полициясына – 25 жыл" и "Органам внутренних дел на транспорте 100 лет", а также памятные подарки.

С начала текущего года имелись факты задержания сотрудниками транспортной полиции РК 5 граждан Узбекистана за наркоправонарушения, в том числе за контрабанду 3 факта. Наркотики перевозились железнодорожным транспортом из Узбекистана в Россию с использованием Казахстана как "транзитного коридора" и из России в Узбекистан.

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