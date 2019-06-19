В СКО использование биокотлов сэкономит 500 млн тг бюджетных денег

На сегодня в области установлено около 100 биокотлов.

В акимате СКО состоялось совещание по развитию альтернативных источников энергии. В регионе идет активная работа по установке тепловых котлов на биомассе. Основные преимущества - солома используется как топливо, экологическая чистота и экономия бюджетных средств, передает Zakon.kz.

На сегодня в области установлено около 100 биокотлов. В этом году планируется установка еще 27 котлов, к которым подключат 48 бюджетных объектов. По словам акима СКО Кумара Аксакалова, использование котлов на биомассе существенно экономит деньги бюджета.

- Наш регион обладает большими возможностями по выработке альтернативной энергии. В результате диверсификации мы увеличили объемы масличных культур. Лен – высокорентабельный и экспортоориентированный продукт. Солому мы используем как альтернативную энергию. 1,5 тонны льняной соломы заменяет 1 тонну угля. Это эффективно и дает экономию средств. За 3 года мы сэкономили 150 млн тг бюджетных средств. Сейчас 61 бюджетных объектов подключены к биокотлам. В целом, мы можем экономить до 500 млн тг бюджетных денег. Наша задача – подключить максимальное количество бюджетных организаций. Сэкономленные средства направим на ремонт дорог и водоснабжение, - отметил Кумар Аксакалов.

Биокотлы отныне будут собирать в Петропавловске. Петропавловский завод тяжелого машиностроения наладило новое производство по выпуску биокотлов. Первый котел мощностью 1 МВт планируется запустить в Есильском районе. Надо отметить, местный котел дешевле в два раза, чем зарубежные аналоги. Аким области подчеркнул, что теперь в регионе будут устанавливать только отечественные биокотлы, и призвал всех поддержать местное производство.

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