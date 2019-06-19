Урезание пособия на детей прокомментировали в Минтруда РК
В ведомстве рассказали, что норма о снижении выплат была в первоначальном варианте законопроекта.
Фото : pixabay.com19 июня 2019, 19:45
Министерство труда и социальной защиты опровергло информацию о том что выплаты по уходу за ребенком до достижения им одного года планируется урезать, если получатель пособия решит выйти на работу. Об этом пишет Sputnik Казахстан.
- Данная норма ранее присутствовала в проекте указанного закона. Однако, учитывая мнение общественности и государственную политику, направленную на повышение мер по поддержке материнства и детства, по предложению депутатов эта норма была исключена из законопроекта еще до его принятия в первом чтении в мажилисе парламента, - прокомментировал пресс-секретарь министерства Канат Кульшманов.
Ранее выплаты из государственного фонда социального страхования предлагалось снизить до уровня госпособия. В период отпуска матери по уходу за ребенком, за нее, как и прежде, государство дополнительно вносит обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в совокупности с исчисленными из социальных выплат взносами на уровне ее перечислений до выхода в декрет.
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