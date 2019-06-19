Дарига Назарбаева: Все средства от экоштрафов надо направить на охрану природы

Глава Сената прокомментировала распределение средств, поступающих от штрафов за эконарушения.

В Сенате состоялся Правительственный час по вопросам законодательного обеспечения развития лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, а также реализации рекомендаций парламентских слушаний "Актуальные вопросы законодательного обеспечения сохранения биологического разнообразия в Республике Казахстан", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Как отметил Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Женис Нургалиев, создание отдельного государственного органа – Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, придаст новый импульс работе по охране, сохранению и развитию природного разнообразия Казахстана, и созданию благоприятной экологической среды. Эти вопросы также должны стать отдельной и важной темой для всего Правительства.

О работе министерств сельского хозяйства и энергетики, внутренних дел в сфере экологии и сохранения биоразнообразия, предотвращении пожаров в лесных массивах и др. в своих докладах осветили вице-министры Ерлан Нысанбаев, Сабит Нурлыбай и Юрий Ильин. Также выступили ряд руководителей и представителей международных, научных и неправительственных организаций.

Сенаторами поднимались вопросы осуществления контрольно-надзорных функций и оказания государственных услуг территориальными инспекциями, браконьерства, гибели сайгаков, охраны редких и исчезающих видов животных, массового мора рыбы на реке Урал и другие.

Подводя итоги правительственного часа, Глава Сената обратила внимание на проблемах воспроизводства лесов, охраны лесов от пожаров и незаконных вырубок.

- Некоторые акиматы на 100 процентов иногда игнорируют важность этих вопросов, не выполняют указания чрезвычайных служб. Например, в государственном природном резервате "Иргис Торгай" Актюбинской области ни одной пожарной автоцистерны нет. В Костанайской и Жамбылской областях при значительной площади лесного фонда не имеется ни одной пожарно-наблюдательной вышки, - высказала возмущение Д.Назарбаева.

Председатель Сената предложила использовать цифровые технологии для решения вышеуказанных экологических проблем и ускорить вопрос создания единой цифровой платформы по учету и состоянию всех компонентов биоразнообразия Казахстана.

По мнению Д.Назарбаевой, средства, поступающие от экологических штрафов, следует направлять на природоохранные мероприятия. Сегодня средства, полученные от экологических штрафов, используются местными исполнительными органами на свое усмотрение. "100 процентов средств, которые собираются от экологических штрафов, должны направляться на природоохранные мероприятия. 1,5 миллиарда тенге не может найти Правительство на то, чтобы исследовать причины заболеваемости сайгаков. И это в то время, когда есть 100 миллиардов тенге, которые собираются за счет экологических штрафов", - сказала Глава верхней палаты Парламента.

Спикер Сената также поручила разработать совместные экологические требования для стран ЕАЭС. "У нас есть вопросы с нашими соседями на Юге – с Китаем, есть вопросы с соседями по Центральной Азии. То есть по всему периметру границы нашей страны у нас есть нерешенные экологические вопросы с соседями, потому что разные законы, разные нормативы и требования. Это тоже ключевой вопрос, на который нужно будет обратить самое серьезное внимание", - сказала Д. Назарбаева.

Пресс-служба Сената Парламента Республики Казахстан

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