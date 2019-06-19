Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Годовалый ребенок умер в Петропавловске

Девочка выпала из окна.

Фото : pixabay.com19 июня 2019, 20:05

В Петропавловске погибла девочка 2018 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС СКО.

ЧП произошло в среду, 19 июня, в 18 часов 10 минут. Из окна квартиры, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома по улице Конституции Казахстана, выпала девочка 2018 года рождения. От полученных травм ребенок скончался.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты