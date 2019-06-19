Годовалый ребенок умер в Петропавловске

Девочка выпала из окна.

В Петропавловске погибла девочка 2018 года рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС СКО.

ЧП произошло в среду, 19 июня, в 18 часов 10 минут. Из окна квартиры, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома по улице Конституции Казахстана, выпала девочка 2018 года рождения. От полученных травм ребенок скончался.

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