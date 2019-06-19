Глава Минздрава РК рассказал о нехватке доноров для трансплантации органов

По его словам, органы погибших при автокатастрофах могут спасти жизнь нескольких людей.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на встрече с журналистами в Алматы рассказал о нехватке доноров в Казахстане, передает МИА "Казинформ".

- У нас на сегодня не хватает доноров для трансплантации органов. Это большая социальная проблема. По закону мы имеем право взять органы человека на трансплантацию после его смерти, но многие врачи боятся этого, поскольку родственники этого человека могут написать заявление и подать в суд. Наши врачи не хотят иметь лишних проблем с этим, поэтому нам надо решить эту ситуацию, - сказал Елжан Биртанов.

По его словам, органы погибших при автокатастрофах могут спасти жизнь нескольких людей. За границей эту практику применяют уже давно.

- У нас сейчас более 400 человек нуждаются в пересадке печени. А также немало кому необходимы трансплантации почек и сердца. Но с органом сердце особый случай, поскольку мы можем взять его только после смерти человека, - добавил Елжан Биртанов.

Кроме того, он отметил, что пересадку сердца в Казахстане делает только в столице.

- По мне, эту операцию надо делать в одном месте, а не разбрасывать по разным местам, так как это может повлиять на качество операции. Если в дальнейшем количество операции будет расти, то тогда уже можно открыть центры и в других местах, но я скажу, что в Нур-Султане пересадку сердца сейчас делает очень качественно. У нас проблема не в врачах, а в донорстве, - заключил министр.

Стоит отметить, Фонд социального медицинского страхования сегодня провел публичную дискуссию изменений в системе здравоохранения Казахстана, включая внедрение пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Ранее Биртанов доложил о степени готовности ведомства к внедрению обязательного медицинского страхования с 2020 года. Правительство Республики Казахстан утвердило перечни медицинских услуг, которые будут оказываться со следующего года в системе ОСМС и ГОБМП.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!