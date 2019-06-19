Пожар в общежитии Алматы лишил крова 20 семей

Владелица общежития пока сама не знает, как будет рассчитываться с жильцами за сгоревшее имущество.

Крупный пожар в алматинском общежитии оставил без крова 20 семей. Здание вспыхнуло накануне вечером. Огонь почти полностью уничтожил двухэтажное здание. У многих сгорели все вещи, мебель и техника. Для пострадавших власти подготовили временный пункт размещения – школьный спортзал, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Жители сгоревшего общежития с самого утра на пепелище. Они ищут уцелевшие вещи. Их немного. У Балжан Бекжановой сгорело все имущество. Осталось лишь несколько одеял. Женщина оказалась на улице с восьмимесячной дочерью.

Балжан Бекжанова:

– У нас сгорело все: одежда, мебель, техника. Нет ни коляски, ни манежа. Что делать нам теперь? Мы многие вещи брали в кредит.

Огонь оставил без крыши над головой 20 семей. Частное общежитие загорелось вечером 18 июня. Пламя сначала охватило крышу, а потом перекинулось на второй и первый этажи. Люди успели вовремя выбежать на улицу. Некоторые вместе с детьми даже выпрыгивали из окон. Спасатели успели вытащить из помещений шесть газовых баллонов. Предварительные причины возгорания уже известны.

Арман Байгелов, заместитель начальника департамента по ЧС г. Алматы:

– Предварительная причина – аварийный режим электрической проводки, короткое замыкание.

После того как жители соберут все уцелевшие в пожаре вещи, многие из них отправятся во временный пункт размещения. Он находится в школе. Там для погорельцев сегодня подготовят кровати и горячее питание.

Также местные власти обещают помочь восстановить сгоревшие документы. Ну а в спортзале люди смогут жить лишь некоторое время, до тех пор, пока не решат вопрос с жильем.

Далелхан Султанов, аким микрорайона Ожет:

– Этот вопрос, владелец общежития сказал, сам решит. Мы со стороны акимата чем смогли, помогли. Дали еду, арендовали некоторым квартиры, потому что в школьный спортивный зал не все поместились.

Владелица общежития пока сама не знает, как будет рассчитываться с жильцами за сгоревшее имущество. Наиболее нуждающимся арендодатель выплатила по 30 тысяч тенге. На эту сумму люди намерены искать хоть какую-то крышу над головой.

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