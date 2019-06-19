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Петропавловск помыли 400 литрами жидкого мыла

Нашли только эпицентр неприятного запаха, а затем провели настоящую операцию в духе "Мойдодыр".

Фото : pixabay.com19 июня 2019, 22:48

Жителей Петропавловска избавили от удушающего запаха газа с помощью обычного мыла. Коммунальщикам пришлось тщательно промыть канализационный коллектор. Но что стало причиной газовой атаки в городе, по-прежнему неизвестно, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Причину зловония в областном центре искали несколько дней. С таким в Петропавловске сталкиваются впервые. Но нашли только эпицентр неприятного запаха, а затем провели настоящую операцию в духе "Мойдодыр". Для этого задействовали рекордное количество бытовой химии – почти полтонны жидкого мыла. Сейчас устанавливают причину и виновника. Главная версия: в канализацию попали отходы из септика. Слить их в любой канализационный колодец мог кто угодно. Дело расследует полиция.

Сергей Визеров, главный инженер ТОО "Кызылжар су":

- Избавились от проблемы за счет промывки коллектора. Применено было чистящее средство жидкое мыло в количестве 400 литров. Вымыли вещество, которое до сих пор никто еще не определил.


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