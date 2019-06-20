Время прибытия "скорых" в Алматы существенно сократили

Кроме того, всем бригадам выдали планшеты.

Медики бригад скорой помощи станут оперативнее благодаря новому ситуационному центру, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Работа в центре разделена следующим образом: диспетчеры по телефону принимают обращения жителей Алматы и в считанные секунды распределяют их между бригадами, а также прокладывают оптимальные маршруты передвижения по городу.

- Работа разделена на два этапа. За моей спиной работают диспетчеры, которые принимают вызовы, обрабатывают его и определяют категорию вызова: первый, второй, третий или четвертый. Первые три обслуживаются скорой помощью. Затем вызовы передается в зону контроля. Диспетчеры, которые находятся перед нами, формируют непосредственно сам вызов. То есть определяют бригаду, определяют самую близкую, какую лучше доставить, какого врача - вся эта информация обрабатывается здесь, - рассказал заместитель директора республиканского центра электронного здравоохранения МЗ РК Галымжан Абилов.

Оградят врачей и от бумажной волокиты. Данные пациента они будут вносить в единую базу с помощью планшета. Гаджеты получили все бригады скорой помощи в Алматы.

- Данные, которые вбиваются в планшеты, попадают к нашим диспетчерам контроля вызова, которые могут определить сразу состояние, определить стационар госпитализации, создать оптимальный быстрый маршрут с учетом пробок города и обеспечить максимальный быстрый доезд, обеспечить нужную и необходимую бригаду скорой помощи. Будет врачебная или фельдшерская, или кардиомобиль, или реанимобиль - все это делается автоматически по данным, которые приходят с планшета, - заключил Галымжан Абилов.

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