Борис Джонсон победил на втором туре выборов премьера Великобритании

Его поддержали 126 депутатов.

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон одержал победу во втором туре выборов лидера правящей Консервативной партии и главы британского правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, во втором туре голосования, который состоялся сегодня, 18 июня, принимали участие 6 кандидатов, которые одержали победу в первом туре. Чтобы пройти к следующему этапу предвыборной гонки кандидатам необходимо было получить свыше 33 голоса.

Так, за кандидатуру бывшего главы МИД Джонсона проголосовали 126 из 313 депутатов Консервативной партии. На втором месте оказался нынешний министр иностранных дел Джереми Хант, он получил 46 голосов. Министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув, чью кандидатуру поддержал 41 консерватор, занял третье место.

Также в третий тур голосования прошли министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37 голосов) и глава Министерства внутренних дел Саджид Джавид (33 голоса).

Отмечается, что следующие раунды голосования состоятся в среду и четверг, а потом за двух финалистов будут голосовать 160 тысяч членов партии по всей Британии. Победителя объявят после 22 июля.

В первом туре голосования за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии победил экс-глава МИД Борис Джонсон. Он получил 114 голосов - более трети от общего числа членов партии в Палате общин.

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