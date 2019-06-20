В Уральске спасатели снимали людей с остановившегося колеса обозрения

Произошла техническая неполадка - закусил трос основного привода.

В среду, 19 июня, в Уральске сломалось колесо обозрения в парке культуры и отдыха, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город"

ЧП произошло в 20.25 по местному времени. Аттракцион остановился, в нем остались люди.

К месту происшествия прибыли спасатели, которые достают людей при помощи автоподъемника. Спасены девять человек, один из них - ребенок.

В 22.30 начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев сообщил, что спасательные работы завершены.

- Силами ДЧС (18 работников и 8 единиц техники), МПС (10 сотрудников и 1 единица техники), скорой помощи (3 человека, 1 единицы техники), в ходе слаженной спасательной операции спасено 18 человек, из них 6 детей. Жертв и пострадавших нет, - рассказал Ерлан Турегелдиев.

По словам директора городского парка Бека Жангирова, ЧП произошло из-за технической неисправности.

- Произошла техническая неполадка - закусил трос основного привода. Силами ДЧС ситуация урегулирована. Посетители, которые были на аттракционе, на данный момент претензий не имеют, - сообщил Бек Жангиров

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!