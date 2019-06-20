В Уральске спасатели снимали людей с остановившегося колеса обозрения
Произошла техническая неполадка - закусил трос основного привода.
Фото : mgorod.kz20 июня 2019, 01:21
В среду, 19 июня, в Уральске сломалось колесо обозрения в парке культуры и отдыха, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город"
ЧП произошло в 20.25 по местному времени. Аттракцион остановился, в нем остались люди.
К месту происшествия прибыли спасатели, которые достают людей при помощи автоподъемника. Спасены девять человек, один из них - ребенок.
В 22.30 начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев сообщил, что спасательные работы завершены.
- Силами ДЧС (18 работников и 8 единиц техники), МПС (10 сотрудников и 1 единица техники), скорой помощи (3 человека, 1 единицы техники), в ходе слаженной спасательной операции спасено 18 человек, из них 6 детей. Жертв и пострадавших нет, - рассказал Ерлан Турегелдиев.
По словам директора городского парка Бека Жангирова, ЧП произошло из-за технической неисправности.
- Произошла техническая неполадка - закусил трос основного привода. Силами ДЧС ситуация урегулирована. Посетители, которые были на аттракционе, на данный момент претензий не имеют, - сообщил Бек Жангиров
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