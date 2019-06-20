Инвалида пытались похитить в центре Актобе

Полиция выясняет детали.

Видео "похищения" сняли на видео очевидцы, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Средь бела дня в центре Актобе разыгрался целый детектив. Все произошло возле бывшего магазина "Океан" недалеко от областного акимата. Некие люди на машине хотели увезти человека в инвалидном кресле.

На кадрах, заснятых очевидцем, видно, как мужчина подходит к машине, открывает дверь и выводит оттуда инвалида. Другие, что были с ним в салоне, выходят, набрасываются на того, кто вывел мужчину, начинается драка, слышны крики.

"Инвалид" тем временем уходит с места происшествия, на своих ногах, таща за собой коляску.

- Машину установили, в отдел полиции водитель приехал сам. Сейчас мы устанавливаем лиц, которые участвовали в драке, - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

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