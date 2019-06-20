Президент Польши вручил казахстанцу награду за спасение депортированной семьи

Церемония вручения, впервые проведенная в истории Польши, состоялась в Польском театре в Варшаве.

Казахстанец Тасыбай Абдикаримов стал первым обладателем медали "Virtus et Fraternitas", врученной накануне в Варшаве Президентом Польши Анджеем Дудой людям, помогавшим в тяжелые годы польским гражданам. Об этом пишет МИА "Казинформ".

По информации Канцелярии Президента Польши, медалью Virtus et Fraternitas награждаются те, кто помогал полякам, ставшим "жертвами тоталитарных систем XX века". Медаль вручается Президентом Республики Польша за "выдающееся мужество в защите человеческого достоинства и человечества" как символ памяти и благодарности.

Церемония вручения, впервые проведенная в истории Польши, состоялась в Польском театре в Варшаве. Участниками и гостями мероприятия стали заместитель спикера Сейма Малгожата Госевска, заместитель премьер-министра - министр культуры и национального наследия Петр Глинский, представители Кабмина, дипломатического корпуса, в том числе и посол Казахстана в Польше Маргулан Баймухан.

- Некоторые считают, что нехорошо вспоминать определенные события, произошедшие десятки лет назад. Но есть те, которые имеют смелость хранить эту память и свидетельствовать об этом. За все это сегодня я могу поблагодарить вас от имени Польши. Вручить вам эти награды для меня большая честь. Это выражение, прежде всего, памяти и благодарности со стороны польского государства, - обратился к виновникам торжества и их родственникам Анджей Дуда.

Обладателями медали были объявлены 14 человек, из них только двое живы. Первый - Тасыбай Абдикаримов, спасший когда-то депортированного в Казахстан поляка и в настоящий момент ухаживающий за могилами умерших поляков, сосланных в Казахстан. Вторая - Олександра Васейко, хранящая память о польских жертвах на Волыни и помогающая польским исследователям в поиске захоронений.

Как сообщили в посольстве Казахстана в Польше, Тасыбай Абдикаримов проживает в Мактааральском районе Туркестанской области. Отец 9 детей, имеет внуков, правнуков и праправнуков. Вместе с ним на сцену поднялся и поляк Валентин Яблонский, именно его с семьей спас и поддерживал в годы депортации Т. Абдикаримов. К слову, перед церемонией казахстанская и польская семьи встретились в посольстве РК, где смогли не только поговорить о предстоящем событии, но и еще раз поделиться воспоминаниями.

По данным Института Пилицкего, занимающегося сохранением памяти, документированием и изучением истории двадцатого века, с особым акцентом на польском опыте и судьбе польских граждан, после Второй мировой войны с территорий за восточной границей Польши власти СССР перевезли около 35 000 поляков на восток. В апреле 1952 года была проведена последняя крупная депортация, во время которой вынужденные переселенцы были доставлены в районы южного Казахстана. Среди них была и семья Яблонских, которая оказалась в селе Ильич совхоза Пачта-Арал.

Ситуация была сложной. Хроническое недоедание и тяжелая работа в жару привели к чрезвычайно высокой смертности среди жителей. Амелия Яблонская из-за болезни своего старшего сына Валека некоторое время должна была содержать себя и троих детей. В это трудное времена на помощь Яблонским пришел 16-летний Тасыбай Абдикаримов, который делился с соседями едой и ухаживал за ослабленным болезнью Валентином. Поддержка Тасыбая позволила Яблонскому акклиматизироваться в Казахстане. В 1956 году часть его семья вернулась в Польшу.

- Необычная дружба казахской и польской семей продолжается и по сей день, Тасыбай Абдыкаримов заботится о могилах отца, братьев и сестер Валентина Яблонского и других поляков, которым не разрешили вернуться на родину, - рассказали в посольстве РК.

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