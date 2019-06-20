Супружеская пара погибла на даче в Петропавловске

Причиной гибели стали нарушения правил пожарной безопасности.

В Петропавловске увеличивается число пожаров на дачных участках, передает Казинформ.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области, в этом году зафиксировали уже восемь возгораний на дачах. Огонь повредил восемь строений. Три человека погибли.

- Два человека погибли минувшей ночью. Тела мужчины и женщины нашли на месте пожара в дачном домике общества "Ракета" вблизи Петропавловска. Причиной гибели 41-летних супругов стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового устройства, - сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Игорь Балеев.

Всего с начала года в регионе произошло 369 пожаров. В прошлом году за этот же период зарегистрировали 350 возгораний. Огонь нанес ущерб в сумме свыше 40 млн тенге.

Спасатели отмечают рост числа погибших в пожарах людей. В этом году жертвами огня стали 24 человека. На семь погибших больше, нежели в прошлом году.

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