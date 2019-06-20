Не рассчитал высоту. Автобус застрял под мостом в Семее

Водитель междугороднего автобуса недооценил высоту транспортного средства

19 июня около пяти утра пассажирский автобус, следовавший по направлению "Семей - Караганда", не смог проехать под мостом. У него смяло крышу, передает YK-news.kz.

По информации пресс-службы ДП ВКО, серьезно пострадавших среди пассажиров нет. Зафиксирован материальный ущерб. В отношении водителя составлен административный протокол.

Детали происшествия выясняются.

Тем временем жители Семея в соцсетях пишут, что подобные ДТП в этом районе - не редкость, хотя знак с указанием высоты сооружения установлен.

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