Не рассчитал высоту. Автобус застрял под мостом в Семее
Водитель междугороднего автобуса недооценил высоту транспортного средства
Фото : yk-news.kz20 июня 2019, 06:41
19 июня около пяти утра пассажирский автобус, следовавший по направлению "Семей - Караганда", не смог проехать под мостом. У него смяло крышу, передает YK-news.kz.
По информации пресс-службы ДП ВКО, серьезно пострадавших среди пассажиров нет. Зафиксирован материальный ущерб. В отношении водителя составлен административный протокол.
Детали происшествия выясняются.
Тем временем жители Семея в соцсетях пишут, что подобные ДТП в этом районе - не редкость, хотя знак с указанием высоты сооружения установлен.
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