Сильную жару и грозы обещают синоптики на четверг

В Атырауской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара.

Большая часть республики находится под влиянием антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на западе и северо-западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, на севере местами – туман, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами шквал. В Алматинской, Актюбинской, днем в Жамбылской, Костанайской областях местами ожидается ветер 15-22 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 20 июня: днем 27°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 22°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 20 июня.

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