Пять человек спасли при пожаре в многоэтажке в Алматы

Из них 2 детей.

Пожар произошел в алматинской многоэтажке, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

20 июня в 00:13 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что идет дым из квартиры на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома по адресу: Алатауский район, микрорайон Зерделі, дом 1/180.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 10 минут. Как выяснилось, горение происходило на балконе с переходом в кухню.

В ходе разведки, было установлено, что на лестничной клетке со 2-го по 9 этаж создалось плотное задымление, в квартирах заблокированы люди. Решающим направлением тушения было принято проведение спасательных работ и эвакуация людей из квартир с верхних этажей, с одновременным тушением пожара.

- В кратчайшие сроки из квартир с 6-го и 8-го этажа были спасены 5 человек, из них 2 детей. Спасание производилось путем вывода и выноса детей на руках через задымленную зону, предварительно накрыв их мокрым полотенцем и обернув одеялом. А 45-летнюю женщину с 8-го этажа спасли, применив спасательный (кислородный) колпак. Пожар локализован в 00:46 часов, ликвидирован в 00:58 часов. Площадь составила составила 6 м.кв. Жертв и пострадавших нет, - сообщила Баймухамбетова.

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