Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пять человек спасли при пожаре в многоэтажке в Алматы

Из них 2 детей.

Фото : NewsOne20 июня 2019, 09:42

Пожар произошел в алматинской многоэтажке, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

20 июня в 00:13 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что идет дым из квартиры на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома по адресу: Алатауский район, микрорайон Зерделі, дом 1/180.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 10 минут. Как выяснилось, горение происходило на балконе с переходом в кухню.

В ходе разведки, было установлено, что на лестничной клетке со 2-го по 9 этаж создалось плотное задымление, в квартирах заблокированы люди. Решающим направлением тушения было принято проведение спасательных работ и эвакуация людей из квартир с верхних этажей, с одновременным тушением пожара.

- В кратчайшие сроки из квартир с 6-го и 8-го этажа были спасены 5 человек, из них 2 детей. Спасание производилось путем вывода и выноса детей на руках через задымленную зону, предварительно накрыв их мокрым полотенцем и обернув одеялом. А 45-летнюю женщину с 8-го этажа спасли, применив спасательный (кислородный) колпак. Пожар локализован в 00:46 часов, ликвидирован в 00:58 часов. Площадь составила составила 6 м.кв. Жертв и пострадавших нет, - сообщила Баймухамбетова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты