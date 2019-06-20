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Аймагамбетов обратился к выпусникам: У всех все получится

13 тысяч выпускников сдают тестирование в первый день ЕНТ.

Фото : primeminister.kz20 июня 2019, 09:46

В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- В последние годы мне дети кажутся более спокойными. Они достаточно умиротворенные, спокойные и сконцентрированные. Всем участникам ЕНТ я хочу пожелать успехов, думаю, у всех все получится, - сказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам, сегодня 13 тысяч выпускников сдают ЕНТ.

- У нас сегодня 13 тысяч участников ЕНТ, мы вчера проводили селекторное совещание, всем говорили. Я думаю, в принципе, сегодня отношение к детям доброжелательное, - отметил министр.

- В прошлом году у нас было увеличение количества грантов, в этом году тоже. Только на бакалавриат у нас выделено 53 тысячи грантов, это очень большое количество и говорит о том, что доступ к высшему образованию у нас с каждым годом увеличивается, - добавил он.


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