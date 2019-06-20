Выборы Президента прошли в строгом соответствии с требованиями Конституции - Мами

Глава Конституционного совета отметил, что передача власти прошла в спокойной и неконфликтной обстановке.

Переход полномочий главы государства и выборы Президента Казахстана состоялись в строгом соответствии с требованиями Конституции, сообщил на совместном заседании палат Парламента председатель Конституционного совета Кайрат Мами, передает корреспондент Zakon.kz.

- В условиях всенародного признания по принципу избираемости имел место главный процесс передачи верховной власти. Первый Президент РК, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев 19 марта 2019 года добровольно заявил об отставке и сложил с себя полномочия действующего главы государства. Полномочия перешли к председателю Сената Парламента. На проведенных внеочередных выборах президента главой государства избран Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Переход полномочий главы государства и внеочередные выборы Президента состоялись в строгом соответствии с требованиями конституции, - сообщил Мами.

Тем самым, по его словам, вновь была подтверждена преемственность и приверженность общества и государства, заявленному Елбасы еще на заре независимости курсу верного следования букве и духу основного закона.

- Передача власти перешла в спокойной, неконфликтной ситуации. Что является важным фактором обеспечения внутренней стабильности и определения высокого уровня международного уровня авторитета Казахстана, - добавил глава Конституционного совета.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства, передав полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Токаеву.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. По итогам прошедших внеочередных выборов Касым-Жомарт Токаев стал Президентом Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!