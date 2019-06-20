Темпы строительства газохимического комплекса KPI увеличились в несколько раз

Есимов положительно оценил ход строительства объекта после смены менеджмента.

В этом убедился председатель правления АО "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов в ходе рабочей поездки Атыраускую и Мангистаускую области. В частности, глава фонда ознакомился с ходом строительства завода по производству полипропилена, работой месторождения "Кашаган" и проектами Мангистауской области.

В ходе поездки Ахметжан Есимов посетил Остров D морского комплекса месторождения "Кашаган" и ознакомился с текущим статусом объекта. Как сообщалось ранее, уровень добычи нефти на месторождении "Кашаган" после капитального ремонта достиг 400 тысяч баррелей в день. По результатам 2018 г. добыча составила 13,2 млн.т при плане 11,3 млн.т.

В ходе посещения газохимического комплекса "Kazakhstan Petrochemical Industries" Ахметжан Есимов положительно оценил ход строительства объекта после смены менеджмента.

На данный момент прогресс реализации проекта составляет 34%, в период с 27 ноября 2017 г. по 28 июня 2018 года прогресс реализации проекта находился на уровне 6%. В настоящее время утвержден генеральный план завода и технологические схемы. Завершение строительства планируется к середине 2021 года.

Кроме того, Ахметжан Есимов провел совещание с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым по вопросам взаимодействия с ФНБ. Стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы развития проектов Группы компаний, в том числе проектов по благотворительности.

Отметим, портфельные компании Фонда формируют свыше 38% бюджета Мангистауской области. В целом, активы Фонда составляют порядка 67 млрд долларов. В группу компаний входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.

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