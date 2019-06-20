Дополнительные меры предложили принять для защиты института материнства и детства

Отдельный блок рекомендаций Конституционного Совета касался вопросов защиты прав человека.

Дополнительные законодательные меры необходимо принять для защиты института материнства и детства в Казахстане. Об этом на совместном заседании палат Парламента сказал председатель Конституционного совета Кайрат Мами, передает корреспондент Zakon.kz.

- В прошлом году Конституционный совет отметил, что в период беременности и первые годы жизни детей необходимо гарантировать адекватную защиту законных интересов матери и ребенка. В этой связи в указанный кодекс внесены ряд изменений. Тем не менее, принятые меры в основном устранили терминологические неясности. Для защиты института материнства и детства Конституционный совет считает необходимым принятие дополнительных законодательных мер, - сказал Мами.

В целом, по его словам, следует уделить серьезное внимание модернизации единой системы государственного покровительства института брака и семьи, материнства, отцовства и детства, создание которой вытекает из пункта 1 статьи 27 Конституции.

- Целесообразно повысить эффективность государственной политики в области социальной защиты инвалидов. Предусмотренные в законодательных актах меры должны создавать условия для реализации равных возможностей в жизнедеятельности такой категории граждан и их полной интеграции в обществе, - добавил глава Конституционного совета.

Отдельный блок рекомендаций касался вопросов защиты прав человека. Это укрепление гарантий неприкосновенности достоинства человека и права собственности, расширение прав потерпевших в уголовном процессе по делам частного обвинения и другие.

- В действующем законодательстве все еще встречаются факты регулирования важнейших общественных отношений подзаконными нормативными актами, а не законами. Такой подход является недопустимым. Так, это беспокойство относится к применению привода. Данная обеспечительная мера имеет общую правовую природу и затрагивает существо ряда прав человека. Поэтому порядок ее применения во всех видах судопроизводства должен определяться законом, - рассказал Кайрат Мами.

Это, по его словам, касается и правовых актов, содержащих права и обязанности граждан, способствующих установлению признаков правонарушений и влияющих на определение мер ответственности, которые целесообразно подвергнуть тщательной ревизии на предмет соответствия указанным конституционным положениям.

- Все еще сохраняет свою актуальность необходимость дополнительного законодательного урегулирования сроков задержания при выдворении лица за пределы страны и в иных видах производства", - подчеркнул председатель Конституционного совета.

Он отметил, что необходимо повысить гарантии конституционных прав потерпевших в уголовном процессе.

- Анализ уголовно-процессуального законодательства показывает,что в нем отсутствуют нормы, обязывающие органы уголовного преследования способствовать потерпевшему по уголовным делам частного обвинения и выяснении обстоятельств преступления, а также нормы, предусматривающие возможность возбуждения частного обвинения по заявлениям близких лиц в случае смерти потерпевшего лица, - заключил Мами.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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