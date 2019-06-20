Выставка "Шырайлы Шымкент!" открылась в Нур-Султане

Посетители выставки могут увидеть снимки достопримечательностей Шымкента и его окрестностей, святых мест, природных памятников и повседневной жизни простых граждан.

В торгово-развлекательном центре "Keruenсity" города Нур-Султана открылась фотовыставка "Шырайлы Шымкент!", организованная совместно с акиматом города Шымкента и журналом "National Geographic Qazaqstan", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил начальник управления туризма города Шымкента Турар Ахметов, открытие фотовыставки приурочено ко Дню города Шымкента, так как именно год назад Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева город получил статус республиканского значения. Специально к этой дате несколько недель назад управление совместно с компанией National Geographic Qazaqstan организовали экспедицию в Шымкент и его окрестности, по итогам которой была составлена фотобаза, включающая 5000 фотографий. Лучшие из них решили показать гостям и жителям столицы. Основная цель фотовыставки "Шырайлы Шымкент!" заключается в популяризации местных достопримечательностей и развитие туризма.

- По результатам этой экспедиции в городе Нур-Султане сейчас проводится фотовыставка, чтобы гости и жители столицы познакомились с достопримечательностями южного региона и могли бы запланировать свою поездку уже на юг и увидеть все в живую, - сказал Ахметов. - Наш регион богат в части природного разнообразия, археологической, исторической архитектуры, очень много исторических мест и мест паломничества. Это, в частности, святыни. К примеру, святыня Сайрама - это место паломничества многих людей. В Сайраме похоронены родители Ходжа Ахмеда Асави и он сам. Те, кто едет в Туркестан посещают эти мавзолеи.

Помимо этого на территории города есть ботанический сад, зоопарк, различные места семейно-развлекательного характера. В окрестностях - это пещеры, заповедники, городища и мавзолеи.

По словам главы управления, это не первая фотовыставка о Шымкенте. Он считает, что подобные мероприятия во многом способствуют развитию местного туризма. По крайней мере эффект в части увеличения ежегодного потока туристов имеется.

- Количество внутренних туристов растет каждый год. В 2018 году у нас было 178 тысяч туристов. На 29% больше, чем по итогам 2017 года. В этом году уже за первый квартал также идет рост количества туристов по отношению к первому кварталу прошлого года. Я думаю, что такая тенденция будет сохраняться. Мы нацелены на то, чтобы реализовывать высокий туристический потенциал Шымкента. Иностранные граждане также посещают наш регион - по итогам прошлого года у нас побывали 22 тысячи. Это только город Шымкент, а не Туркестанская область, там будет больше, - проинформировал Ахметов.

В свою очередь руководитель отдела маркетинга журнала National Geographic Qazaqstan Нурсултан Садвакасов сообщил, что выставка пройдет с 20 июня и продлится 20 дней.

Он рассказал, что в состав Международной экспедиции, кроме археологов, географов, журналистов входили также около десяти казахстанских фотографов в различных областях и два тайских мастера фотоискусства. Они запечатлели на пленку старинные здания в старой части города, такие как пещера Акмешит, комплекс мавзолеев Сайрама, ущелье Каскасу, великолепные пейзажи природы.

- Фотовыставка направлена на раскрытие туристического потенциала города Шымкента и привлечения туристов в этот регион. Фотовыставка - это итог нашей экспедиции. Экспедиция состояла из 13 сотрудников журнала "National Geographic Qazaqstan", сюда же входили и привлеченные фотографы. 20-31 мая она посетила Шымкент, около 40 историко-культурных объектов и святых мест вблизи города, проехав общей сложности 1500 км. Всего было отснято 10 тысяч фотографий, - заключил Садвакасов.

Некоторые из этих фотографий будут напечатаны в журнале, чтобы люди со всего мира увидели их.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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