Как из Кыргызстана в Казахстан провезли контрабанду на 134 млн тенге

Проводятся проверочные мероприятия.

Недобросовестные поставщики из КНР создают новые схемы перетока товаров в Казахстан через Кыргызскую Республику. Это связано с усилением контроля теневых оборотов импорта на китайской границе со стороны органов государственных доходов нашей страны, рассказал Zakon.kz заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

Установлен факт оформления предприятия на подставное лицо, которое не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия. Поданы иски в суд о признании регистрации (перегистрации) недействительной, в отношении 4 участников внешнеэкономической деятельности принято решение о признании регистрации (перегистрации) недействительной. Кроме того, в ходе анализа выписанных электронных счетов-фактур выявлены схемы уклонения от уплаты налогов, по которым назначены внеплановые налоговые проверки.

В целом, с февраля по март 2019 года с КНР в КР транзитом через РК перемещались овощи и фрукты китайского происхождения, которые менее чем за сутки были реэкспортированы в РК по заниженным ценам.

- Установлены 17 фактов ввоза товаров из Кыргызстана в РК на сумму почти 134 млн тенге в адрес налогоплательщика, который не имеет никакого отношения к ввозу таких товаров. Так, 6 июня 2019 года органами государственных доходов совместно с органами внутренних дел и департаментом экономических расследований по Алматинской области были задержаны транспортные средства, перевозившие указанные товары. Проводятся проверочные мероприятия, - рассказал Инкербаев.

Также выявлены факты нарушений, связанные с незаконным перемещением подакцизной продукции, по которым возбуждены административные и уголовные дела.

- Между тем, неотражение операций по учету и реализации товаров, нарушение порядка выписки счетов-фактур, нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин лидируют в перечне системных нарушений ведения бизнеса. Работа в этом направлении будет проводиться на постоянной основе, - подытожил заместитель главы комитета Инкербаев.

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