Поэтично поведали о своих буднях полицейские Алматинской области

Стихотворение, написанное одним из сотрудников, получилось действительно душевным.

Необычным способом в преддверии Дня казахстанской полиции рассказали о своей службе полицейские Алматинской области. Они подготовили видеоролик, сопровождаемый стихотворением, способным любого "взять за душу", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Автором произведения стал руководитель пресс-службы ДП Алматинской области Сергей Незнаев, который не понаслышке знаком со всеми нюансами полицейской работы. Его литературное творение редакция Zakon.kz решила опубликовать в полном объеме.

Никто не обещал нам легкой жизни

Мы выбрали осознанно свой путь.

И взрослых и детей, порой капризных,

Мы защищаем, в этом наша суть.

Уходим на работу утром рано,

А возвращаемся, когда во власти ночь.

Устало падаем в объятия дивана,

Чтоб не будить не сына, ни жену, ни дочь.

И часто заступаем на дежурство,

Где сутки, двое, трое напролет,

Мы защищаем жителей от тех, кто после злого буйства,

Приезда нашего совсем не ждет.

"102", сирены, выезд опергруппы,

Наручники, конвой, тюремный двор.

Уйти от нас пытались разнопутно

Насильник, наркоман, убийца, вор.

А если же не мы, то кто их остановит?

Кто защитит от произвола и угроз?

Кто наглецов и хамов успокоит?

Мы боремся, чтоб меньше было слез.

Да трудно быть заступником народа,

Но мы готовы и спешим всегда.

И в дождь и в снег, в любое время года,

Туда где горе, где пришла беда.

Нам иногда мешают пустобрехи,

И тычут телефонами в лицо.

Бросают незаслуженно упреки,

Шумят, кричат, берут толпой в кольцо.

Нас бьют, стреляют, режут, убивают,

Но мы смыкаем стройные ряды.

И большинство в народе понимает,

Кто им поможет, если же не мы?

Мы помним всех друзей погибших лица,

Они ведь в нашей памяти живут.

И прошлых лет открыв границы,

Мы вспомним все. Года не лгут.

Никто не обещал нам легкой жизни,

Мы выбрали осознанно свой путь.

И взрослых и детей порой капризных,

Мы защищаем. В этом наша суть.

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