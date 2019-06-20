Грантовый подход к финансированию НПО показал свою неэффективность

Из-за проблем с "Банком Астаны" реализованы всего 2 из 14 проектов, которые были запланированы в рамках грантового финансирования НПО.

При обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2018 год на совместном заседании Палат Парламента депутаты затронули проблемы неправительственных организаций (НПО) с грантовым финансированием, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Мажилиса Артура Платонова, в мажилисе при рассмотрении республиканского бюджета неоднократно внимание правительства обращали на наличие показателей, по которым невозможно определить качество исполнения бюджета.

- Однако, как мы видим, ситуация не меняется. В 2018 году вашим ведомством не достигнуты индикаторы по таким показателям как, например, доля населения, положительно оценившая взаимоотношения с институтом гражданского общества и государства, уровень удовлетворенности населения в возрасте 14-29 лет в реализации государственной молодежной политики. Причина во всех случаях указана одна, цитирую из отчета правительства: "неисполнение показателя обусловлено сложившейся ситуацией с АО "Банк Астана" и невозможностью перечисления грантов НПО". Таким образом, получается, что если бы НПО получили гранты, то население было бы удовлетворено госполитикой. Поясните, пожалуйста, почему удовлетворенность населения зависит от грантов НПО, и каким образом гранты влияют на эти показатели? - обратился он к министру информации и общественного развития РК Даурену Абаев.

Глава ведомства признал наличие проблем. Он согласился, что по отношению к НПО "чисто грантовый подход не совсем эффективен".

- Абсолютно правильно отметили, определенные индикаторы у нас не исполнены. Это связано, в том числе и с тем, что из 14 проектов, которые были запланированы в рамках грантового финансирования, реализованы всего два. 12 не реализованы. Это в связи с тем, что деньги находились в "Банке Астаны". Четыре крупных направления финансировалось, одно из них грантовое финансирование не было профинансировано. Мы согласны с критикой. Этот вопрос мы держим на особом контроле, дорожную карту специально мы разработали, в связи с "Банком Астаны" в том числе. Хочу просто отметить, что действительно только чисто грантовый подход, наверное, не совсем эффективен, - пояснил он.

В свою очередь сенатор Сергей Ершов попросил министра дать более полный ответ.

- Как известно, в целях поддержки гражданских инициатив, а также привлечения потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной сферы, НПО, а у нас их сегодня 5042, ежегодно на постоянной основе предоставляется госгранты. Согласно постановлению правительства, оператором в сфере грантового финансирования НПО является некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив". Законом четко установлена его обязанность осуществлять мониторинг за реализацией госгрантов. Вопрос, осуществляется ли на деле этот мониторинг, что это дало нашему обществу, каков реальный эффект? Сколько всего выделено грантов из республиканского бюджета за 2018 год, и сколько НПО их получило? - спросил депутат.

На этот счет Абаев ответил, что за прошлый год с НПО реализовано порядка 30 проектов на сумму порядка 200 млн тенге, но должно было быть выделено порядка миллиарда тенге.

- К сожалению, эти 800 с лишним млн тенге, я говорил, из-за "Банка Астаны". Упреждая кстати вопрос, надо сказать, что в "Центре поддержки гражданских инициатив" после, в том числе и этих вопросов, сменилось руководство. Сейчас все необходимые работы по не повторению данной ситуации нами предпринимаются. Мониторинг осуществляет комитет по делам гражданского обществ (…). У нас есть твердое убеждение, что неправительственные организации, каждая по своему направлению, нишевые, они справятся с работой, наверное, лучше, чем госорганы. Поэтому необходимо, чтобы госорганы поддержали и создали условия, - полагает глава ведомства.

В качестве примера он привел проект "Жусан" (операция по вывозу казахстанцев из Сирии). Здесь, по его словам, необходимо проработать вопрос, чтобы НПО могли заниматься психологической реабилитацией детей.

- Потому что многие из них сами сталкивались с этим, знают эту проблему. Поэтому весь акцент будет сделан в этом направлении. Эта работа ведется. И мы бы хотели, чтобы НПО, наоборот, еще более широко были вовлечены в эти процессы. А государство со своей стороны создали условия, чтобы неправительственный сектор напрямую работал с гражданским обществом. Тогда будет, наверное, эффект гораздо лучше, - заключил Абаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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