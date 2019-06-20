Депутат Перепечина: Над бюджетом нависли большие обязательства

По информации депутата Сената, в предстоящие пять лет объем дополнительных текущих расходов бюджета превысит 3 трлн тенге.

Правительству необходимо разработать механизм управления обязательствами государства, сказала на совместном заседании палат Парламента депутат Сената Ольга Перепечина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Над бюджетом нависли большие текущие государственные обязательства. В предстоящие пять лет объем дополнительных текущих расходов бюджета превысит 3 трлн тенге. Если добавить обязательства по долгу, ГЧП, госгарантий, общий объем дополнительных гособязательств оценивается свыше 5 трлн тенге. Это влияет на долгосрочную устойчивость государственных финансов, - рассказала Перепечина.

По ее словам, при имеющимся потенциале экономики генерировать доходы сложно, так как недостаток финансирования может достигать 2 % к ВВП ежегодно, что не позволяет правительству удерживать лимит по дефициту и долгу в установленных размерах.

В пример она привела, что в погоне за количественными показателями местные исполнительные органы активно заключают договора ГЧП без соблюдения принципа сбалансированности издержек между государственными и частными партнерами.

- В конечном итоге при краткосрочности от 3 до 5 лет и одновременности выплат возникает колоссальная нагрузка на бюджет. На сегодня в целом гособязательства по проектам ГЧП составляют 1,5 трлн тенге. Они практически равны стоимости проекта. В правительстве должен быть четкий график погашения долга, выполнения госгарантий, обязательств ГЧП с учетом бюджетных возможностей. Нужно учитывать полную картину гособязательств, включая и условные обязательства. Таким образом необходимо разработать механизм управления обязательствами государства, - отметила Ольга Перепечина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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