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Правительству предложили провести критичную ревизию госпрограмм

Депутат Сената считает, что необходимо приватизировать госпрограммы и исходя из эффективности оптимизировать их.

Фото : Monitorul Fisc.md20 июня 2019, 13:15

Правительству нужно провести полную и критичную ревизию госпрограмм на их финансовую обеспеченность, сказала на совместном заседании палат Парламента депутат сената Ольга Перепечина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы ежегодно поднимаем вопрос эффективности расходов бюджета. На сегодня приняты и реализуются 14 государственных программ, 7 комплексных планов и множество Дорожных крат. В них определена потребность финансирования, а средств выделяется недостаточно, - заявила Перепечина.

По ее данным, финансовая обеспеченность госпрограмм составляет 70%. Так, например, в 2018 году государственная программа "Цифровой Казахстан" была обеспечена финансированием на 57%, ГПИИР на 60%, развитие здравоохранения на 80%, АПК на 74%.

- Для некоторых программ недофинансирование стало хроническим. Возникает вопрос, для чего их принимали, если денег потом достаточно не даем? В такой ситуации сложно ставить вопрос об эффективности расходов и ответственности госорганов и регионов. Правительству нужно провести полную и критичную ревизию госпрограмм на их финансовую обеспеченность, насколько реальны и достижимо запланированы в них индикаторы, - отметила депутат.

Она добавила, что госпрограммы должны соответствовать приоритетам госполитики, а не сложившейся системе в центральных государственных органов.

- Таким образом, необходимо приватизировать государственные программы, исходя из эффективности оптимизировав их количество, - заключила Ольга Перепечина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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