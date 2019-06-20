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Хотите шиковать, идите в бизнес - Перуашева возмутила эбеновая мебель для чиновников

Хотите шиковать, идите в бизнес - зарабатывайте, госслужащий должен беречь каждую тиинку народных средств, - заявил он.

Фото : Официальный сайт демократической партии «Ак жол»20 июня 2019, 13:22

Депутат Мажилиса Азат Перуашев при обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2018 год на совместном заседании Палат Парламента раскритиковал жизнь госорганов "не по средствам", передает корреспондент Zakon.kz.

- По мнению фракции "Ак жол" именно в отставании экономической базы лежит причина хронического превышения расходов бюджета над доходами. И повторяющегося использования средств Нацфонда на латание бюджетных "дыр". По данным экспертов, расходы Нацфонда в очередной раз превысили доходы, а, значит, нынешние распорядители бюджета проедают средства, которые принадлежат не им, а будущим поколениям казахстанцев, - заявил депутат.

Параллельно, по его словам, растет госдолг.

- Удивительно, что наряду с этим происходит еще значительный рост государственного и гарантированного государственного долга. Можно констатировать, что наши госорганы продолжают жить не по средствам, и эти привычки нуждаются в коренном пересмотре.

Напомню, что фракция "Ак жол" неоднократно поднимала проблему завышенных аппетитов и любви к роскоши за госсчет чиновников в регионах. Когда за бюджетные деньги местные начальники привыкли себе ни в чем не отказывать. От огромных квартир, шикарных автомобилей и до роскошной мебели из эбенового дерева, - перечислил Перуашев.
Мажилисмен посоветовал чиновникам, желающим роскоши, уходить в бизнес.

- Хотите шиковать, идите в бизнес - зарабатывайте, госслужащий должен беречь каждую тиинку народных средств, - заявил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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