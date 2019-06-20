Опубликованы уникальные снимки молодого Токаева

20 июня в Казахстане стартовало ЕНТ.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали опубликовал редкие фотоснимки Касым-Жомарт Токаева, передает Zakon.kz.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести Единое национальное тестирование в соответствии с законодательством. Президент Казаxстана, который на своем жизненном пути сдал успешно несколько экзаменов, пожелал удачи выпускникам! - написал Уали на своей странице в Facebook.

20 июня в Казахстане стартовало ЕНТ. В этом году ЕНТ сдают свыше 100 тысяч выпускников, у которых есть шанс получить государственные образовательные гранты.

В свою очередь, Президент Казахстана пожелал удачи выпускникам на ЕНТ.

Сегодня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. Поручил ответственным госорганам провести его в соответствии с законодательством, принять меры по обеспечению безопасности участников ЕНТ. Желаю успехов всем выпускникам! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 20 июня 2019 г.

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