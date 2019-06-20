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Почти в пять раз планируют увеличить объем автокредитования в Казахстане

С января по апрель месяцы казахстанцы потратили на приобретение авто локального производства более 180 млн тенге.

Фото : pxhere.com20 июня 2019, 14:11

Почти в пять раз планируется увеличить объем автокредитования в Казахстане. Об этом на совместном заседании палат парламента сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

На совместном заседании сенатор Сергей Плотников сообщил, что за январь – апрель текущего года производство автотранспортных средств увеличилось на 39,2%, инвестиции в отрасль составили 3 млрд тенге.

- При этом налоговые поступления в бюджет составили 55 млрд тенге. Расходы населения на приобретение авто локального производства составили 182,5 млрд тенге, - рассказал Плотников.

Однако, по его словам, основным барьером для покупки авто отечественной сборки является недостаток кредитных ресурсов, и поинтересовался о планах правительства по увеличению объема финансирования потребительского кредитования при покупке отечественного авто.

В свою очередь премьер-министр РК Аскар Мамин ответил, что по итогам с января по май самый высокий рост зафиксирован в автопроме.

- В прошлом году если мы выпустили порядка 30 тыс авто, то в этом году планируется почти 60 тыс автомобилей. Перед нами задача по выпуску 100 тыс авто к 2020 году. Мы планируем к 2021 году довести уровень локолизации свыше 50%. Если в прошлом году мы финансировали по льготному автокредитованию порядка 3 тыс авто, то в этом году, с учетом программы Нацбанка, у нас планы довести объемы кредитования до 15 тыс. То есть мы практически в пять раз увеличим автокредитование для покупки отечественного авто. Это дает стимул для развития производства, - заключил Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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