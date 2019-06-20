Статистика крушений АН-2 в Казахстане

Собраны авиакатастрофы с 2015 года.

20 июня 2019 года в Акмолинской области потерпел крушение самолет АН-2. Согласно имеющейся в открытом доступе информации, это третье крушение самолета данного типа в стране с 2015 года, передает Zakon.kz.

20 января 2015 года в Жамбылской области около рудника "Шатырколь" потерпел крушение самолет АН-2, летевший по маршруту Балхаш-Шатырколь. На борту самолета находились 7 человек, три члена экипажа и четыре пассажира - сотрудники корпорации "Казахмыс". Шестеро погибли. Выжила одна женщина.

Главная транспортная прокуратура сообщила, что основной причиной катастрофы явились неправильные действия экипажа при выполнении полета в ожидаемых сложных метеорологических условиях и ухудшении видимости (туман). Виновным в ненадлежащей организации летной работы и обеспечении безопасности полетов в авиакомпании «Олимп Эйр», которой принадлежал самолет, признали ее директора. Его осудили к пяти годам в колонии-поселении.

26 июня 2016 года в Балхашском районе Алматинской области произошло ЧП с АН-2, выполнявшим авиахимработы.

Началась тряска двигателя. Пилот принял решение произвести вынужденную посадку на подобранную площадку. При посадке на площадку ограниченных размеров произошло столкновение самолета с земляным бруствером. При ударе разрушились основные опоры шасси и правый топливный бак. В дальнейшем самолет оторвался от земли и пролетел около 15 м, после чего столкнулся нижней частью двигателя с землёй и загорелся. Пилот и пассажир (авиатехник) получили ожоги, от которых пилот впоследствии скончался в больнице. Самолет сгорел. Пассажир остался жив.

Самолет был выпущен в 1979 году, принадлежал ТОО "Тамшыбұлақ".

Третья катастрофа произошла сегодня, 20 июня, в Акмолинской области. В результате крушения АН-2 погиб командир судна. Два члена экипажа были доставлены в столицу. Причины крушения устанавливаются.

Также зафиксировано одно авиапроисшествие с АН-2, связанное с повреждением самолета на земле. Оно произошло 11 января 2016 года на посадочной площадке в Кызылординской области, на посадочная площадке Абай, без человеческих жертв.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!