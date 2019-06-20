Крушение самолета: что известно об авиакомпании

По некоторым данным, самолет принадлежит ТОО "Авиакомпания Навигатор", руководителем которой является Александр Ващенко.

20 июня, примерно в 10:00, в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2, передает Zakon.kz.

В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу. Причина падения устанавливается.

По некоторым данным, самолет принадлежит ТОО "Авиакомпания Навигатор", руководителем которой является Александр Ващенко.

В 2010 году транспортная прокуратура предписала приостановление сертификата летной годности ТОО "Авиакомпания Навигатор". В адрес Комитета гражданской авиации были подготовлены проекты 4 предписаний на приостановление действий сертификатов летной годности 65 воздушных судов, принадлежащих АО "Евро-Азия-Эйр", ТОО "Авиакомпания "Навигатор", ТОО "Авиакомпания "Орлан-2000" и ТОО "Авиакомпания "Феникс", на которых установлены комплектующие изделия, не прошедшие проверку в КГА на их соответствие нормам летной годности, что напрямую является угрозой для жизни и здоровья людей.

Имя Александра Ващенко также фигурировало как директор завода "КазАвиаСпектр". Еще в 2011 году в рамках ГП ФИИР "КазАвиаСпектр" должен был заниматься серийным производством специализированных сельскохозяйственных самолетов "Фермер-500", но не выпустил ни одного самолета.

30 июня 2014 года департаментом таможенного контроля по Карагандинской области в отношении должностных лиц ТОО "КазАвиаСпектр" было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов (статья 214 части 1 Уголовного кодекса РК)". С февраля по июнь 2014 года завод задолжал государству 32,3 миллиона тенге.

А уже в 2017 году это предприятие было признано банкротом.

В 2012 году в Министерство труда и соцзащиты РК с жалобой обратился Олег Вишневецкий. Он работал в "Навигаторе" заместителем директора по инженерно-авиационной службе с 1 мая 2012 года по 1 октября, но по каким-то причинам ему не выплачивали зарплату и пенсионные отчисления.

Согласно данным Учет.kz "Проверка контрагента" "Навигатор" платил налоговые отчисления в 2018 году в размере 4800 тенге.

К слову, Александр Ващенко числится руководителем в ТОО "Столичный аэроклуб" и "Навигатор kz".

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