Выжившего при крушении АН-2 готовят к операции

Обоих пострадавших доставили в медорганизации Нур-Султана.

Двух выживших после падения самолета АН-2 в Акмолинской области доставили в столичные медорганизации, сообщил руководитель отдела организации стационарной помощи управления общественного здравоохранения управления города Нур-Султан Аслан Жангереев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня в результате авиакатастрофы в 60 километрах от столицы по Астраханской трассе потерпел крушение самолет Ан-2. Первый пилот погиб на месте. Два человека доставлены в стационары города. Первый член экипажа, 1990 года рождения, доставлен скорой помощью в крайне тяжелом состоянии в приемный покой Центральной железнодорожной больницы, - сообщил Жангереев.

В данное время, по его словам, пациент находится в реанимации, противошоковые мероприятия и другие интенсивные терапии проводятся в полном объеме.

- Задействованы все врачи стационара и лучшие врачи города. В данное время готовится на оперативное вмешательство, - уточнил представитель городского управления.

Он добавил, что второй пациент, 1992 года рождения, поступил в отделение реанимации научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

- Поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга, с обширной политравмой. В данное время находятся в реанимации. Все противошоковые мероприятия и другие интенсивные терапии проводятся в полном объеме, с привлечение врачей офтальмологов и лор-врачей, - заключил Жангереев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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