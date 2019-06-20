Премьер-министр Израиля пожелал успехов Токаеву

Президент РК подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность и пожелал успехов на благо Казахстана.

Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году.

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