Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Премьер-министр Израиля пожелал успехов Токаеву

Президент РК подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне

Фото : newsru.co.il20 июня 2019, 15:48

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

В ходе телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность и пожелал успехов на благо Казахстана.

Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты