Токаев: Полковник погранслужбы КНБ РК будет награжден орденом

Подвиг он совершил в ходе проведения плановых занятий по боевому гранатометанию.

Полковник Погранслужбы КНБ РК, спасший солдата во время учений, будет награжден орденом, передает Zakon.kz.

- Полковник Погранслужбы КНБ С. Смицких совершил подвиг. Во время учений в Алматы он спас призывника от взрыва гранаты, получив осколочные ранения. Будет награжден орденом, - написал в своем twitter Токаев.

Полковник Погранслужбы КНБ С. Смицких совершил подвиг. Во время учений в Алматы он спас призывника от взрыва гранаты, получив осколочные ранения. Будет награжден орденом. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 20 июня 2019 г.

Офицер пограничной службы КНБ РК полковник Смицких Сергей Викторович 19 июня 2019 года в ходе проведения плановых занятий по боевому гранатометанию в войсковой части 2027 совершил подвиг. Он спас солдата от разрыва гранаты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!