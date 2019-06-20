Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев: Полковник погранслужбы КНБ РК будет награжден орденом

Подвиг он совершил в ходе проведения плановых занятий по боевому гранатометанию.

Фото : пресс-служба20 июня 2019, 15:58

Полковник Погранслужбы КНБ РК, спасший солдата во время учений, будет награжден орденом, передает Zakon.kz.

- Полковник Погранслужбы КНБ С. Смицких совершил подвиг. Во время учений в Алматы он спас призывника от взрыва гранаты, получив осколочные ранения. Будет награжден орденом, - написал в своем twitter Токаев.

Офицер пограничной службы КНБ РК полковник Смицких Сергей Викторович 19 июня 2019 года в ходе проведения плановых занятий по боевому гранатометанию в войсковой части 2027 совершил подвиг. Он спас солдата от разрыва гранаты.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты