За провоз пассажиров на багажных полках поезда накажут виновных

Виновные лица будут наказаны по всей строгости.

АО "Пассажирские перевозки" прокомментировало видео в социальных сетях с пассажирами на багажной полке и тамбуре пассажирского поезда №309/310 сообщением "Мангышлак-Актобе", передает Zakon.kz.

В компании отметили, что по данному факту проводится служебное разбирательство, по итогам которого будут приняты меры административного воздействия вплоть до расторжения трудовых договоров с причастными сотрудниками.

- Данный инцидент произошел в нашем поезде, будет проводиться разбирательство в соответствии с требованиями Трудового Кодекса. Подобные видео поступают на блог генерального директора Компании и мы принимаем самые жесткие меры с нечистыми на руку сотрудниками. С апреля прошлого года в Компании введена политика "нулевой терпимости" к сотрудникам, совершивших противоправные действия, связанные с провозом безбилетных пассажиров и неоформленного грузобагажа. За этот период было уволено 130 сотрудников и понижено в должностях 26 человек, - директор Департамента по сервису и работе с клиентами АО "Пассажирские перевозки" Алибек Султанов.

Наряду с этим ведутся проверки поездов, в месяц более 500 поездов проверяются только сотрудниками нашей организации. За пять месяцев текущего года сотрудниками Компании было проверено 2726 поезда, выявлено 79 безбилетных пассажиров и 1,5 тонны неоформленного грузобагажа. Также данную работу ведут курирующие государственные органы, а с прошлого года присоединилось антикоррупционное ведомство.

- Хотим выразить благодарность автору данного видео за активную гражданскую позицию и в очередной раз просим наших граждан не пользоваться сомнительными услугами, а заблаговременно покупать билет, - сказал Султанов.

Ежегодно в Казахстане в летний период наблюдается дефицит билетов, связанный с ростом пассажиропотока. В текущем году Компания планирует за летний сезон перевезти свыше 6 миллионов пассажиров. Для этого в течение сезона будет задействован весь вагонный парк. В ближайшее 10 лет Обществом планируется закупить 1200 новых вагонов.

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