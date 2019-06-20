Молодой человек пытался покончить с собой в поликлинике в Актау

В настоящее время молодой человек помещен в психоневрологический диспансер на лечение.

В АГП №1 в 7 микрорайоне 19 июня пациент поликлиники вылез в окно на 6 этаже и пытался свести счеты с жизнью, передает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что молодой человек пришел пришёл в поликлинику в сопровождении матери. До этого юноша неоднократно уклонялся от обследования в психоневрологическом отделении.

- В какой-то момент пациент начал вести себя неадекватно, пугая персонал и остальных пациентов. Не слушая окружающих, он побежал на шестой этаж, открыл пластиковое окно в холле и угрожал, что спрыгнет. Персонал поликлиники тут же позвонили пожарным и полицейским и совместными усилиями спасли человеку жизнь, - рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В Департаменте полиции МО добавили, что в настоящее время молодой человек помещен в психоневрологический диспансер на лечение.

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