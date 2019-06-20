На Алтае просят построить дорогу до границы с Казахстаном
Это обеспечит выход на центры горнодобывающей и металлургической промышленности ВКО.
Фото : yaplakal.com20 июня 2019, 18:01
Республика Алтай просит выделить 4,2 млрд руб. на строительство автомобильной трассы, которая обеспечит региону связь с Казахстаном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sibnovosti.ru.
Об этом заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе рабочей встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. По данным властей региона, необходимо построить участок в 25 км от села Карагай до государственной границы. Это обеспечит выход на центры горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного Казахстана.
- Немаловажно, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном также прогнозируется увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности из Республики Алтай в Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из Казахстана в Республику Алтай, - говорит Олег Хорохордин.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974318-75e0243a2def374b59947f53f3e92aff
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...