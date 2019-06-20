На Алтае просят построить дорогу до границы с Казахстаном

Это обеспечит выход на центры горнодобывающей и металлургической промышленности ВКО.

Республика Алтай просит выделить 4,2 млрд руб. на строительство автомобильной трассы, которая обеспечит региону связь с Казахстаном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sibnovosti.ru.

Об этом заявил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе рабочей встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. По данным властей региона, необходимо построить участок в 25 км от села Карагай до государственной границы. Это обеспечит выход на центры горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного Казахстана.

- Немаловажно, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном также прогнозируется увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности из Республики Алтай в Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из Казахстана в Республику Алтай, - говорит Олег Хорохордин.

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