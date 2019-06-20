Моя семья построила этот объект для вас - Елбасы о спортивном комплексе

Нурсултан Назарбаев отметил важность реализации программы "Туған жер" для развития социальной инфраструктуры в регионах.

Елбасы, поздравив всех жителей региона с открытием спортивного комплекса "Үшқоңыр", подчеркнул значимость возведенного объекта в процессе воспитания и физического развития молодежи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

– Сегодня мы открываем уникальный для района спортивный комплекс. В здоровом теле – здоровый дух. В современном мире только здоровый человек добивается успеха. Поэтому, мы возвели этот объект специально для нашей молодежи, – сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил важность реализации программы "Туған жер" для развития социальной инфраструктуры в регионах.

– В нашем детстве не было подобных условий для занятия спортом. Сейчас же созданы все возможности для молодежи. Я верю, что многие успешные казахстанцы также будут оказывать поддержку развитию своих родных сел и районов. Уверен, что из воспитанников нового спорткомплекса вырастут будущие чемпионы. Поэтому моя семья и все мои родные решили построить этот объект специально для вас. Желаю всем крепкого здоровья, светлого будущего и мира над головой. Еще раз поздравляю всех с открытием спортивного комплекса! – заключил Елбасы.

В спортивном комплексе расположены боксерские, тренажерные и многофункциональные залы, помещения для занятия борьбой, плавательный бассейн, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.

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