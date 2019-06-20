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Касым-Жомарт Токаев принял Абая Байгенжина

В ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов здравоохранения.

Фото : Акорда20 июня 2019, 18:29

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный научный медицинский центр" Абая Байгенжина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности и планах развития научного центра, реализации медицинских проектов в рамках государственно-частного партнерства. Абай Байгенжин также рассказал Президенту о новых методах лечения рака в Центре томотерапии и ядерной медицины.

В ходе встречи обсуждался ряд актуальных вопросов здравоохранения.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения и пожелал успехов коллективу центра.


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